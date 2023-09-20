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Папа Франциск призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Папа Римский призвал стороны конфликта в Карабахе прекратить боевые действия

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и вернуться к диалогу, сообщает ТАСС.

Франциск заявил, что до него дошли тревожные вести из Нагорного Карабаха, где и до возобновления конфликта была тяжелая гуманитарная ситуация. Папа Римский призвал остановить боевые действия и найти мирное решение конфликта.

Папа Римский до этого регулярно выступал с призывами разблокировать Лачинский коридор для гуманитарных грузов.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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Война в Карабахе
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