Папа Франциск призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Папа Римский Франциск призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия и вернуться к диалогу, сообщает ТАСС.

Франциск заявил, что до него дошли тревожные вести из Нагорного Карабаха, где и до возобновления конфликта была тяжелая гуманитарная ситуация. Папа Римский призвал остановить боевые действия и найти мирное решение конфликта.

Папа Римский до этого регулярно выступал с призывами разблокировать Лачинский коридор для гуманитарных грузов.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян заявил о готовности местных властей к шагам по защите мирного населения региона.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.