В США заявили, что операция Азербайджана не повлияла на американо-армянские учения

США завершат совместные учения с Арменией 20 сентября, как и планировалось, на их проведение не повлияло начало военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военной представителя.

По его словам, в 10-дневных учениях Eagle Partner 2023 с участием 85 американских солдат и 175 армянских не произошло никаких изменений, несмотря на то, что Баку начал «антитеррористическую» операцию в Карабахе.

«Мы знали, что они проводят операции, но не считали, что в то время существует какой-либо риск для наших солдат, и поэтому они оставались там на время учений», — сказал представитель армии США.

11 сентября в Армении стартовали совместные учения с США. Они проводятся на базе учебного центра «Зар». Среди целей учений были названы повышение слаженности подразделений, участвующих в миротворческих миссиях, и обмен опытом в нескольких областях.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что совместные учения войск США и Армении не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.