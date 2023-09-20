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В ЛНР сообщили, что ВСУ почти перестали использовать технику в наступлении

Марочко отметил практически полный отказ ВСУ использовать технику в наступлении

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Gleb Garanich/Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил практически полный отказ ВСУ использовать технику в наступлении на донецком участке фронта, сообщает РИА Новости.

«Это касается не только западных бронетранспортеров, но и советских. По имеющимся данным, техника есть в наличии, но оттянута от передовых позиций», — заявил Марочко, указав, что речь идет о боевых действиях в районе Артемовска.

Бронетехника все реже применяется для прикрытия наступления ВСУ, и в бой украинские солдаты все чаще идут на своих ногах, что резко повышает потери.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за сутки в госпиталях Харькова резко выросло число тяжелораненых украинских военных.

По его данным, большая часть раненых — результат эффективной работы российской авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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