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Путин отметил производство оборонного комплекса для нужд СВО

Путин: российский ОПК активно наращивает производство для обеспечения СВО

Российский оборонный комплекс активно наращивает производство для обеспечения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции», — сказал он.

Путин добавил, что у оборонного комплекса также возрос выпуск гражданской продукции, пользующейся все большим спросом в России и за рубежом.

4 сентября заместитель исполнительного директора по государственному оборонному заказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов заявлял, что выпуск автомобилей БМП-3 увеличился в три раза во время специальной военной операции.

До этого первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков говорил, что госкорпорация намерена в несколько раз увеличить производство применяемых в зоне специальной военной операции дронов-камикадзе «Ланцет».

Также он сообщал, с начала специальной военной операции выпуск бронетехники «Уралвагонзаводом» и «Высокоточными комплексами» увеличился в четыре раза.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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