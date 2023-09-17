В Румынии произошла авария с участием бронетранспортера

Бронетранспортер боевой группы Североатлантического альянса в Румынии попал в аварию, вылетел с дороги, а затем снес забор. Об этом сообщил канал Digi 24.

Вскоре военная техника НАТО оказалась во дворе жилого дома.

«В аварию попал бронеавтомобиль, принадлежащий военным боевой группы из Чинку. Солдаты возвращались с учений в военной колонне. В какой-то момент броневик вылетел с дороги, снес забор дома», — уточнили в издании.

В связи с ДТП движение транспорта в данном районе временно перекрывалось.

Из-за происшествия с бронетранспортером НАТО военные начали проверку.

Боевая группа НАТО (BGFP) в Румынии создана в мае 2022 года. На сегодняшний день в Румынии находятся военные из Франции, Бельгии и Нидерландов, допускается участие бойцов из других стран.

До этого Румыния уведомила НАТО о падении беспилотника на территории страны.

Ранее в НАТО прокомментировали информацию о найденных в Румынии обломках беспилотника.