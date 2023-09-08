Минобороны РФ сообщило об успехах российских бойцов под Херсоном

В Минобороны России сообщили, что за сутки боев под Херсоном ВС РФ удалось ликвидировать гаубицу «Мста-Б» и три автомобиля Вооруженных сил Украины.

Также сообщается о том, что потери украинской стороны за сутки боев под Херсоном составили 25 человек.

До этого в Херсонской области заявили, что сбили два БПЛА, пытавшихся атаковать избирательный участок.

29 августа российские военные уничтожили в Херсонской области установку РСЗО «Град».

Как уточняется, тогда за сутки боев на данном направлении ВСУ потеряли 13 машин. Также в островной зоне получилось уничтожить позицию украинских бойцов и 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.