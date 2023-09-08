В Китае заявили о разрушении Россией мифа о западных танках

Военный обозреватель Вэй Дунсюй заявил, что российские войска развеяли миф о непобедимости западных танков в ходе боевых действий на Украине. Об этом говорится в статье Национального радио Китая (CNR) в соцсети WeChat.

В материале указано, что одним из последних был уничтожен британский танк Challenger 2 близ села Работино в Запорожской области.

«Западные военные эксперты долго хвастались, утверждая, что основной боевой танк Challenger 2 оснащен самой прочной броней в мире», — отметил Вэй.

Обозреватель также добавил, что этот танк считался наиболее бронированным в мире, и это подтверждалось в ходе военной кампании НАТО в Ираке, однако в украинском конфликте картина выглядит «совершенно иначе».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле раскритиковал поставляемые на Украину танки, назвав машины Leopard 1 металлоломом. Он пояснил, что недостаточное бронирование и невысокая, по сравнению с современными танками, точность стрельбы ограничивают возможности применения Leopard 1 в бою.

Военные обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявлял, что использование украинскими войсками снарядов с ураном приведет к потере танков.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.