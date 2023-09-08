Украинские солдаты начали применять облитые химикатами дроны-камикадзе

Украинские военные начали покрывать свои дроны-камикадзе специальными химическими реагентами, которые при попадании на кожу вызывают ожоги и отравление. Об этом сообщил Telegrm-канал Shot, сославшись на нескольких участников российской спецоперации.

В материале указано, что в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) многие беспилотники не достигают своих целей и падают на землю. Однако бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) придумали другой способ нанести вред российским солдатам и предотвратить перепрошивку летательных аппаратов — они решили смазывать БПЛА химикатами.

«Пока бойцы рассказывают лишь об одном таком случае, но информацию о потенциальной опасности уже доводят до подразделений», — говорится в публикации.

Также, по данным Shot, недавно украинские военные начали минировать часть своих дронов. Из-за этого некоторые беспилотники взрываются после соприкосновения с землей, уточняется в материале.

4 сентября Министерство обороны Украины сообщило, что подразделения ВСУ получили новые дроны Saker Scout. Беспилотники наделены искусственным интеллектом и могут преодолевать расстояние до десяти километров.

Ранее стала известна максимальная дальность полета украинских БПЛА.