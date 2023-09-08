Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что российские войска активизировали применение разведывательных беспилотников на Купянском участке фронта.

По словам Марочко, продвижение Вооруженных сил РФ в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка, а также уничтожение большинства средств подавления российских БПЛА позволило ВС РФ более широко использовать аэроразведку в ходе ведения боевых действий.

23 августа Министерство обороны России сообщало об улучшении позиций Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Отмечалось, что штурмовые отряды группировки войск «Запад» провели наступательные действия и улучшили тактическое положение.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что штурмовые отряды группировки войск ВС РФ «Запад» улучшили положение «по переднему краю» Купянского направления. По его словам, при поддержке с воздуха и при участии артиллерии удалось отразить девять атак штурмовых групп ВСУ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что «купянский сценарий» повторится для украинской армии по всему фронту.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.