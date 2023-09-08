Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубе арестовали 17 человек по подозрению в вербовке людей в ряды российских сил

Reuters: на Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке в российскую армию

close
100%
Ramon Espinosa/AP

На Кубе были арестованы 17 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей в ряды российских сил на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника МВД Кубы Сесара Родригеса.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель властей.

По его словам, власти работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, согласно версии следствия, действовала как на Кубе, так и в России.

Ранее польская газета Gazeta Polska писала о ликвидации в стране «российской шпионской сети», которая якобы намеревалась взрывать поезда при помощи оружия, отправленного на Украину. В материале отмечается, что членам группировки присылали задания для дистанционного исполнения из Москвы, а после их выполнения преступники получали материальное вознаграждение в криптовалютах (как правило, в биткойнах), которые затем меняли на наличные.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях