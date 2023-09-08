На Кубе арестовали 17 человек по подозрению в вербовке людей в ряды российских сил

На Кубе были арестованы 17 человек, подозреваемых в вербовке местных жителей в ряды российских сил на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полковника МВД Кубы Сесара Родригеса.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель властей.

По его словам, власти работают над «нейтрализацией и демонтажем» сети, которая, согласно версии следствия, действовала как на Кубе, так и в России.

Ранее польская газета Gazeta Polska писала о ликвидации в стране «российской шпионской сети», которая якобы намеревалась взрывать поезда при помощи оружия, отправленного на Украину. В материале отмечается, что членам группировки присылали задания для дистанционного исполнения из Москвы, а после их выполнения преступники получали материальное вознаграждение в криптовалютах (как правило, в биткойнах), которые затем меняли на наличные.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.