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Глава МИД ФРГ заявила, что невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus

Бербок заявила о невозможности быстрых поставок Украине ракет Taurus

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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что быстрая поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине невозможна. Она уточнила, что германские власти рассматривают возможности «наилучшей поддержки Украины в сложившейся ситуации». Об этом Funke.

В интервью изданию Бербок отметила: «Это не то, что можно сделать быстро, как в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T. Каждая деталь должна быть предварительно уточнена».

На вопрос о необходимости программирования ракет, чтобы они не достигали территории России, Бербок отметила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения». Однако она не дала конкретного ответа.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставить боеголовку весом 400 килограммов на расстояние более 500 километров. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил намерение избежать использования западного оружия для ударов по территории России. Однако его позиция была критикована в Бундестаге. Анналена Бербок призывала к поставкам ракет Украине для преодоления минных полей.

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер при этом считает важным не втягивать Германию в данный конфликт.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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