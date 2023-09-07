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В США заявили о трещинах в боевой сплоченности ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ теряют боевую сплоченность в районе Купянска

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силу Украины (ВСУ) теряют боевую сплоченность на северных позициях в Харьковской области. Об этом он сказал в разговоре с американским ведущим Гарландом Никсоном на YouTube.

По мнению Риттера, «крах» ВСУ уже близок.

«На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности», — указал бывший разведчик.

Риттер считает, что украинский конфликт вступил в завершающую фазу, и с потерей элитных украинских подразделений, подготовленных Западом, российская сторона перейдет в контрнаступление и продвинется вперед.

До этого депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли заявил, что не согласен с утверждением генсека НАТО Йенса Столтенберга об успехах Украины на поле боя.

6 сентября норвежская радиовещательная корпорация NRK сообщала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют наиболее опытных военных, а на их место приходят необстрелянные солдаты, из-за чего эффективность их действий снижается.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Операция на Украине
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