Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону место падения беспилотника оказалось в центре города, напротив здания штаба Южного военного округа. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает РИА Новости.

По данным агентства, место падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре города оцеплено. Сотрудники силовых структур просят посторонних покинуть место происшествия, отойти от него подальше.

Мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что движение в центре Ростова-на-Дону в районе падения беспилотника — на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринский — ограничено.

В ночь на 7 сентября сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону.

Министерство обороны России сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории страны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.