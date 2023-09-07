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Военные прибыли к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону

РИА Новости: к месту падения БПЛА в Ростове-на-Дону у штаба ЮВО прибыли военные

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Эрик Романенко/ТАСС

В Ростове-на-Дону место падения беспилотника оказалось в центре города, напротив здания штаба Южного военного округа. На место прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает РИА Новости.

По данным агентства, место падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре города оцеплено. Сотрудники силовых структур просят посторонних покинуть место происшествия, отойти от него подальше.

Мэр города Алексей Логвиненко сообщил, что движение в центре Ростова-на-Дону в районе падения беспилотника — на улице Пушкинской от проспекта Буденновского до переулка Халтуринский — ограничено.

В ночь на 7 сентября сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону.

Министерство обороны России сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории страны.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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