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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области

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Global Look Press

В городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, слышны взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«Килия, Одесская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах», — пишет канал.

Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, однако позже она была отменена. Украинские СМИ также писали о взрывах в городе Сумы. По предварительной информации, произошла атака беспилотников. Зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил союзников по НАТО об обломках беспилотника, найденного на территории страны рядом с границей с Украиной.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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