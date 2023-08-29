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Эксперт рассказал, что необходимые ВСУ танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии

19FortyFive: необходимые для ВСУ швейцарские танки Leopard 1A5 ржавеют в Италии

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Global Look Press

Швейцария могла бы передать Киеву 96 немецких танков Leopard 1A5, но не стала этого делать, и теперь эти танки просто ржавеют в Италии. Об этом написал военный эксперт Питер Сучиу в статье на портале 19FortyFive.

«Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России», — пишет он.

Сучиу отметил, что Швейцария была готова продать свои старые танки европейским странам для дальнейшей передачи Украине, однако отказалась это делать.

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы использовать эти танки при контрнаступлении.

«Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии», — отметил он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне газета Financial Times писала о том, что многие страны Запада считают, что более удобно посылать Украине устаревшие модели танка Leopard 1, чтобы не отдавать ей более дорогие резервы танка Leopard 2.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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