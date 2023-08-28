ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, под обстрел попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет.

Гладков подчеркнул, что осколками были повреждены фасады и выбиты окна в трех частных домовладениях. Один из снарядов попал в сарай и повредил его крышу. На месте работают аварийные и оперативные службы, отметил губернатор.

Он добавил, что в текущий момент продолжается подворовой обход.

До этого стало известно, что около 65 тысяч квадратных метров бронированной пленки наклеят на окнах школ и детских садов в Белгороде до начала нового учебного года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.