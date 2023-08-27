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Украинские военные рассказали о тяжелой ситуации на фронте

Aftenposten: солдаты ВСУ не верят в победу из-за неудачного контрнаступления

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Норвежская газета Aftenposten опубликовала материал, в котором говорится о разочаровании украинских солдат риторикой украинских властей относительно хода боевых действий.

В материале говорится об ожесточенных боях в Серебрянском лесу, который украинские военные называют «местным адом». Как пишет Aftenposten, бои там длятся уже год, а ведение боевых действий осложняется местностью с обширными лесами, реками и болотами с густой растительностью. Отмечается, что в этих условиях ВСУ несут очень большие потери — российская армия наступает, вынуждая украинские войска обороняться.

«Нет ничего хуже этого места. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее», — приводит издание слова одного из командиров ВСУ.

Как передает Aftenposten, на фоне происходящего солдаты ВСУ перестают верить в оптимистичную позицию украинских властей и заявлениям о «полной» победе, указывая, что действительность совершенно другая.

«Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы», — заявила изданию фронтовой врач.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в трудностях контрнаступления Вооруженных сил Украины виноваты страны Запада, поскольку их медлительность с передачей оружия дала возможность России подготовиться.

26 августа глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинское контрнаступление идет согласно плану властей страны.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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