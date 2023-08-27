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Военный эксперт допустил новое контрнаступление Украины

Военный эксперт Кошкин допустил новое контрнаступление ВСУ весной 2024 года

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Anna Kudriavtseva/Reuters

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Украина может начать новое контрнаступление весной следующего года. Об этом сообщает «Лента.ру».

Кошкин сослался на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который «в перспективе сказал, что надо готовиться к весне 2024 года».

«Наверное, будет некий реванш, то есть надо готовиться к следующему наступлению», — отметил эксперт, добавив, что Кирби «выдал стратегическую задачу» по конфликту на Украине.

До этого военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что украинская армия существенно поменяла стратегию контрнаступления и направила силы на Орехов и Токмак.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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