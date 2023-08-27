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В Херсонской области сообщили об активизации ВСУ

Врио губернатора Сальдо: ВСУ безуспешно активизировались в Херсонской области

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Libkos/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались на Днепре, однако их попытки безуспешны, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Определенная активизация противника в акватории Днепра в последнее время имела место. Началось все с Казачьих Лагерей», — рассказал он.

По его мнению, ВСУ намеревались «заработать «перемоги» к своему бесславному дню «нэзалэжности», но у них ничего не вышло.

Тем не менее в регионе существует угроза от украинских беспилотников, отметил Сальдо. Никакое оборонительное вооружение не даст 100-процентного результата от дронов, в мирных населенных пунктах тем более не могут нести круглосуточное дежурство с охотничьими ружьями в готовности отразить нападение FPV-дронов ВСУ, указал врио главы региона.

16 августа Сальдо сообщал, что за первую половину августа на Херсонском направлении потери со стороны украинских военных достигли около 400 бойцов, около 100 из них пытались переправиться через Днепр.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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