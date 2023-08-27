Военный эксперт сообщил о смене стратегии контрнаступления ВСУ

Украинская армия существенно поменяла стратегию контрнаступления и направила силы на Орехов и Токмак. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск», — указал бывший военный.

По информации Кнутова, на вышеуказанные направления сейчас переброшены резервы Украины, например, 82-я десантная штурмовая бригада.

«Попытки продвижения украинских войск просматриваются достаточно хорошо», — отметил он.

Отставной полковник спрогнозировал, что у Украины есть в наличии 1–1,5 месяца, чтобы изменить ход конфликта, так как после наступления холодов Киеву будет тяжелее вести боевые действия.

До этого Кнутов заявлял, что контрнаступление ВСУ завершится к концу осени из-за ухудшения погодных условий.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили о провале контрнаступления ВСУ.