В Ивано-Франковской области Украины слышны взрывы

Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом информирует местный телеканал «Дом».

Других подробностей пока нет. Комментарии от областной администрации не поступали.

Несколькими часами ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Позднее взрывы были зафиксированы в пригороде Киева и в Черкасской области Украины.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.