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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Во всех регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Ранее украинская газета Klymenko Time сообщала, что несколько взрывов прогремело в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Уточняется, что взрывы случились в Синельниковском районе, неподалеку от аэродрома Майское.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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