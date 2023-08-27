Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Во всех регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно официальному ресурсу по оповещению населения, сигналы тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

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Ранее украинская газета Klymenko Time сообщала, что несколько взрывов прогремело в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Уточняется, что взрывы случились в Синельниковском районе, неподалеку от аэродрома Майское.

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