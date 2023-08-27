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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в столице и восьми областях Украины

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Сигналы воздушной тревоги раздались в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

На карте видно, как вышеуказанные зоны подсвечены красным цветом, что сигнализирует об объявлении воздушной тревоги.

Иных подробностей не приводится.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Взрывы случились в Синельниковском районе области, неподалеку от аэродрома Майское.

До этого на шахте «Терновская» в Днепропетровской области Украины случился обвал, есть пострадавшие.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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