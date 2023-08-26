В авиакатастрофе под Житомиром погиб «призрак Киева» — пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным «Джус». Об этом сообщает РБК.

Два учебно-боевых самолета Л-39, на одном из которых был «Джус», столкнулись во время учений накануне.

«Призрак Киева» — медийный образ, который украинские СМИ распространяли в начале боевых действий на Украине», — отмечается в публикации.

Госбюро расследований Украины завело уголовное дело из-за столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области. Следствие изучит техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам.

До этого о гибели «призрака Киева» писало украинское издание «Апостроф». Позднее эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования родным и близким летчиков.

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