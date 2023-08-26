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В России хотят лишать приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета

В ГД рассмотрят проект о лишении гражданства РФ за уклонение от воинского учета

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Государственную думу на следующей неделе внесут законопроект о лишении приобретенного гражданства Российской Федерации за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ).

«Законопроект... готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму», — сообщил парламентарий.

Ранее член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов высказал мнение, что лишение мигрантов приобретенного гражданства по причине отказа становиться на воинский учет и направляться в ряды Вооруженных сил может стать справедливой практикой.

По его словам, попытка уклониться от прохождения службы в рамках призыва приводит к отказу от выполнения обязательств, взятых во время вступления в российское гражданство.

В апреле депутат Государственной думы Султан Хамзаев предлагал лишать переехавших из РФ гражданства за критику России.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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Мобилизация в России
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