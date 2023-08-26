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США и Евросоюз могут сократить помощь Украине из-за ситуации с боеприпасами

Bloomberg: США и ЕС могут сократить помощь Украине из-за дефицита боеприпасов

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РИА «Новости»

США и Евросоюз могут сократить помощь Украине, поскольку они не могут поддерживать ее на прежнем уровне, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников.

«Украина и союзники обещают бороться столько, сколько потребуется, но чиновники признают, что вернуться к такому же уровню поддержки будет непросто», — сказано в сообщении.

По информации Bloomberg, запасы боеприпасов Соединенных Штатов и ЕС истощаются. До конца 2024 года они не смогут увеличить производство необходимого количества боеприпасов.

Также агентство указывает, что «окно возможностей» для наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сужается» из-за приближающихся неблагоприятных погодных условий осенью и зимой.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ), что приводит к значительно большим потерям среди украинских военных.

7 июля президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было принято, поскольку у страны заканчивались обычные снаряды. Американский лидер подчеркнул, что ход конфликта на Украине зависит от поставок боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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