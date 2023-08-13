В США оценили эффективность российских БПЛА

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его мнению, украинские артиллерийские системы в основном уничтожает не контрбатарейная борьба, а БПЛА «Ланцет», находящие и ликвидирующие цели.

Риттер считает, что в будущем такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями, что позволит поражать военную технику эффективнее, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

До этого стало известно, что канал экс-разведчика США Скотта Риттера на платформе YouTube заблокировали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.