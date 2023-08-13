Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США оценили эффективность российских БПЛА

Экс-разведчик США Риттер: российские «Ланцеты» разносят артиллерию ВСУ на фронте

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили значительную часть артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

По его мнению, украинские артиллерийские системы в основном уничтожает не контрбатарейная борьба, а БПЛА «Ланцет», находящие и ликвидирующие цели.

Риттер считает, что в будущем такие беспилотники смогут наносить удары целыми роями, что позволит поражать военную технику эффективнее, несмотря на действие систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника.

До этого стало известно, что канал экс-разведчика США Скотта Риттера на платформе YouTube заблокировали.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях