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Минобороны России сообщило об улучшении положения на Купянском направлении

МО: на Купянском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю

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РИА Новости

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что на Купянском направлении «Западная» группировка войск в ходе наступления смогла улучшить положение по переднему краю.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские войска успешно отразили восемь атак и контратак подразделений украинских 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР), Першотравневого, Синьковки, а также урочища Маньковка в Харьковской области.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная гаубица (САУ) «Гвоздика»», — отметили в Минобороны.

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что российская группировка «Юг» уничтожила пункт управления иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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