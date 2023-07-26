В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило Минцифры страны на официальном ресурсе по оповещению населения.

Днем стало известно, что взрывы произошли в Житомирской области Украины. До этого во многих областях страны, в том числе в Житомирской области, была объявлена воздушная тревога.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.