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БПЛА «Привет-82» планируют использовать в зоне СВО

КБ «Око»: дроны «Привет-82» готовят к первому боевому применению в зоне СВО

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В конструкторском бюро (КБ) «Око» заявили, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях. Об этом сообщает ТАСС.

В бюро подчеркнули, что БПЛА уже прошел летные испытания на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Там добавили, что в рамках испытаний была проверена дальность полета, радиоканал и устойчивость дрона к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.

Там отметили, что представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер» провели демонстрацию БПЛА.

В текущий момент дроны оснащают боевой частью и готовят к первому применению.

Ранее стало известно, что специалисты из Сахалинского центра беспилотных технологий разработали квадрокоптер, который может быстро выходить из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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