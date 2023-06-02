БПЛА «Привет-82» планируют использовать в зоне СВО

В конструкторском бюро (КБ) «Око» заявили, что дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции, в настоящее время аппараты оснащают боевой частью и готовят к применению в различных подразделениях. Об этом сообщает ТАСС.

В бюро подчеркнули, что БПЛА уже прошел летные испытания на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Там добавили, что в рамках испытаний была проверена дальность полета, радиоканал и устойчивость дрона к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.

Там отметили, что представителям батальонов ОБТФ (оперативно-боевых тактических формирований) «Каскад», «Восток», Росгвардии, а также ЧВК «Вагнер» провели демонстрацию БПЛА.

В текущий момент дроны оснащают боевой частью и готовят к первому применению.

Ранее стало известно, что специалисты из Сахалинского центра беспилотных технологий разработали квадрокоптер, который может быстро выходить из зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).