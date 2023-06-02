В Харьковской области раздаются взрывы. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

«В Харьковской области слышны взрывы», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и в Черкассах.

Взрывы в украинской столице подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Также он утверждал, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ночью 2 июня сообщалось, что в Киеве и во многих других областях Украины объявили воздушную тревогу.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.