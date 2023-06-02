Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили по всей Украине, в нескольких областях слышны взрывы

close
100%
YouTube

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, в районе Черкасс и в Киеве раздаются взрывы, передает украинский телеканал ТСН.

Местные власти утверждают, что на Украине на данный момент работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

О взрывах в Киеве и работе ПВО заявлял мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В ночь на 2 июня сообщалось, что в Киеве и во многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях