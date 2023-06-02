Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, в районе Черкасс и в Киеве раздаются взрывы, передает украинский телеканал ТСН.

Местные власти утверждают, что на Украине на данный момент работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

О взрывах в Киеве и работе ПВО заявлял мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В ночь на 2 июня сообщалось, что в Киеве и во многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.