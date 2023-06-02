Власти Киева сообщили о взрывах в городе

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в столице Украины. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. ПВО работает», — написал он.

Украинские Telegram-каналы также сообщают о взрывах в Киевской и Черкасской областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и еще в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Кроме того, тревога объявлялась в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах Донецкой народной республик и Запорожской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.