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Воздушная тревога объявлена в трех областях западной Украины

В Хмельницкой, Черновицкой и Ровенской областях Украины объявили воздушную тревогу

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Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в трех областях западной Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан, передает ТАСС.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области в 02:53 (мск), в 02:54 (мск) сирена зазвучала в Черновицкой области. В 02:58 (мск) тревогу объявили в Ровенской области.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черниговской областях.

Также сирены тревоги звучали в Харьковской, Сумской, Черкасской, Одесской, Полтавской областях и в подконтрольных киевским властям районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты. По словам Путина, это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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