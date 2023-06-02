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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в Киеве и четырех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, передает ТАСС.

Отмечается, что сирена в Киеве заработала в 1:55 (мск). Кроме этого, тревогу в это же время объявили в Киевской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в пяти областях Украины. Сирены прозвучали после 01:28 (мск) в Харьковской, Черкасской областях, Сумской, Полтавской, Одесской, а также в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики и Запорожской области.

С 10 октября Вооруженные силы России обстреливают украинские энергетические объекты. По словам Путина, это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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