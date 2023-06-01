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В США заявили, что власти ошибаются насчет России

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о самообмане властей США насчет слабости РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил, что власти США ошибаются, полагая, что Россия является слабой.

По словам Макгрегора, в Вашингтоне считают, будто имеют дело с государством со слабой экономикой, чье общество находится на грани бунта. Однако, добавил бывший военный, США недооценивают Россию из-за надменности и самообмана.

«Эти убеждения широко распространены, и ничто из этого не является правдой <...> Каким бы превосходством мы ни обладали когда-то в разных сферах, его уже нет», — резюмировал Макгрегор.

Ранее Макгрегор говорил, что Запад не желает мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять конфликт на Украине.

По словам бывшего военного, Российская Федерация отказывается принимать абсурдные новые ценности, которые навязывает Запад. РФ отстаивает свои интересы, указал он.

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