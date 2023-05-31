Алаудинов рассказал о ситуации в Артемовске

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины обязательно попытаются вновь занять Артемовск (Бахмут), но обороняющие его российские силы готовы им противостоять. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, у ВСУ ничего не получится, потому что российские «силы и средства полностью выбили противника с позиций, которые были приготовлены ранее».

«В данный момент противник несет большие потери, пытаясь выбить наши силы и средства с занятых позиций. Я так думаю, что противник с каждым днем больше и больше будет нести потери, пытаясь отбить сам Артемовск. Если у него мозги есть, он от этой идеи откажется», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина собирается начать контрнаступление против России этим летом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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