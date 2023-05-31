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СМИ сообщили о жертвах при обстреле Донецка ВСУ

ТАСС: три человека погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Донецка ВСУ погибли три человека в Калининском районе города, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Пока три человека погибшие. Скончались еще до прибытия скорой помощи», — рассказал источник журналистам.

Ранее ТАСС сообщало, что украинские войска ведут массированный обстрел жилого квартала в Донецке.

В силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) заявили ТАСС, что основной удар пришелся по территории около научно-исследовательского института. Сообщается, что здание института получило серьезные повреждения несколько дней назад.

Кроме того, как сообщили в силовых структурах, один из снарядов упал в районе школы № 16.

По словам местных жителей, прозвучало не менее семи-восьми взрывов, которые было слышно в центре города. Сейчас там работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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