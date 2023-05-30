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Путин рассказал об уплотнении ПВО Москвы

Путин: власти будут уплотнять систему ПВО Москвы

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство страны знает, что необходимо сделать для уплотнения системы противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в целом понятно, что необходимо делать для уплотнения столичной противовоздушной обороны, что и планируется делать.

Ранее Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Атака беспилотников на Москву
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