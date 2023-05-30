Путин рассказал об уплотнении ПВО Москвы

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство страны знает, что необходимо сделать для уплотнения системы противовоздушной обороны Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что в целом понятно, что необходимо делать для уплотнения столичной противовоздушной обороны, что и планируется делать.

Ранее Путин заявил, что система противовоздушной обороны при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть моменты, над которыми необходимо поработать.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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