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Глава Минобороны России отметил важные качества военных, участвующих в СВО

Шойгу заявил, что военные РФ проявляют массовый героизм и мужество в зоне спецоперации

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание на массовый героизм, стойкость и мужество военных, проявляемые во время выполнения задач спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ

«Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество», — добавил российский министр.

Во вторник, 30 мая, министр обороны принял участие в тематическом селекторном совещании в МО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что обозначенные президентов России Владимиром Путиным цели спецоперации не изменились и будут достигнуты.

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