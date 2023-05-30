Глава Минобороны России отметил важные качества военных, участвующих в СВО

Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу обратил внимание на массовый героизм, стойкость и мужество военных, проявляемые во время выполнения задач спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ

«Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество», — добавил российский министр.

Во вторник, 30 мая, министр обороны принял участие в тематическом селекторном совещании в МО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что обозначенные президентов России Владимиром Путиным цели спецоперации не изменились и будут достигнуты.