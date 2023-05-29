В Киеве прозвучала воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины.

Ранее стало известно, что Киев попал под обстрел. По словам мэра Виталия Кличко, украинскую столицу сотрясли несколько взрывов. Очевидцы сообщали, что всего было слышно более десятка взрывов, также работала система ПВО и звучали сирены воздушной тревоги. По данным российских СМИ, Киев обстреляли баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов пообещал дать «скорый ответ» на обстрелы.

До этого Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 29 мая Вооруженные силы нанесли групповой авиаудар высокоточным оружием большой дальности по объектам на аэродромах Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).