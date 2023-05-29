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На Украине приняли законопроекты о поддержке производства беспилотников

Депутат Гончаренко: Верховная рада приняла законопроекты о поддержке производства БПЛА

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РИА «Новости»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что украинский парламент принял два законопроекта о поддержке производства беспилотников в стране.

«Приняты два законопроекта, касающиеся производства дронов на Украине», — написал депутат.

Гончаренко отметил, что комплектующие для дронов, ввозимые для производства и ремонта, согласно законопроекту, должны будут освободить на время военного положения от НДС и пошлин.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили практически все турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2, предоставленные Вооруженным силам Украины. Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА, как Bayraktar TB2, хорошо работают в тех условиях, когда противник не обладает сложными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Однако российские войска в короткие сроки прибегли к комплексам РЭБ и сбили огромное количество украинских дронов.

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