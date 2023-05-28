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Зеленский прокомментировал ночную атаку дронов

Зеленский назвал ночную атаку дронами одной из самых крупных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная атака дронами является одной из самых крупных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак «Шахедами» – одновременно 54 дрона…» — заявил Зеленский.

Ранее глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий.

Воздушная тревога в Киеве длилась более пяти часов, отметил он. По его информации, в Голосеевском обломки дронов попали в нежилое здание, загорелась крыша одного из торговых центров, пожары возникли на территории одной из строек, на территории предприятия, где вспыхнули склады готовой продукции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине
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