Армия России уничтожила базы ВСУ под Черниговом

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении российскими военными складов и баз вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в рамках операции «Возмездие». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В публикации отмечается, что ВС РФ нанесли удар по зданиям в Железном Мосту под Черниговом, о которых ранее получили разведданные. В них ВСУ разместили личный состав и склады с боеприпасами.

Операция проводилась в ответ на убийство 27 мая двух российских военнослужащих дроном-камикадзе в Брянской области, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» назвал вбросом сообщения о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в село Сушаны Брянской области, а также о боях у села Бровничи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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