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Врио главы ДНР Пушилин: силы РФ купировали попытки ВСУ перейти в наступление

Пушилин сообщил о безуспешной попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях

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РИА Новости

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Вооруженные силы Украины сделали попытку наступления на четырех направлениях в республике, но им оказали противодействие ВС России.

По его словам, украинские военные переходили в контрнаступление малыми группами при поддержке артиллерии.

«И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал Пушилин.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска. По заявлению ведомства, российские Воздушно-десантные войска «пресекают попытки противника контратаковать на флангах» и оказывают поддержку штурмовым отрядам.

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