Военный обозреватель Литовкин: войска РФ не будут закрепляться в Бахмуте

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что российские военные не будут окапываться в Бахмуте (Артемовске), поскольку им предстоит продолжить освобождать Донецкую народную республику, отодвигая линию фронта по административные границы региона. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, необходимо «двигаться вперед» и «полностью освободить» Донецкую народную республику до Краматорска.

«Мы преодолеваем угледарскую дугу, очень сильно укрепленную железобетоном для того, чтобы полностью освободить Донецк. Славянск и Краматорск. Туда идти надо. В Марьинку, чтобы оттуда не наносили удары по Донецку, Горловке, Макеевке. Зачем закрепляться в Бахмуте?», — утверждает обозреватель.

Он считает, что российской стороне не стоит строить линию фронта, как в 2014 году.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не исключает падение Бахмута и переход его под российский контроль в ближайшие дни.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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