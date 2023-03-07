Советник Пушилина Гагин допустил вероятные попытки прорыва ВСУ в Артемовске

Украинские военные в будущем попытаются прорваться в Артемовске в целях контроля города, информировал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-24».

«Не исключаю попыток прорыва с тем, чтобы попытаться его [Артемовск] удержать», — уточнил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Другие подробности по ситуации в регионе, ходе спецоперации и планах Вооруженных сил Украины Гагин пока не привел.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске.