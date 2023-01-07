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Минобороны РФ: ВСУ за сутки 31 раз обстреляли Запорожскую область

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую область за минувшие сутки 31 раз.

По данным ведомства, на Херсонском и Криворожском направлениях было зафиксировано семнадцать артиллерийских обстрелов.

Все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы, были подавлены ответным огнем российских войск.

Ранее минобороны РФ сообщало о продолжении режима прекращения огня в зоне СВО и обстрелах ВСУ. Российская группировка войск продолжает соблюдать режим прекращения огня на линии соприкосновения. При этом украинские Вооруженные силы продолжили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса и российских позиций.

До этого сообщалось, что в Самарскую область прибыли 45 раненных в Макеевке военнослужащих. Их перевели из госпиталя в Ростовской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал помочь пострадавшим.

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