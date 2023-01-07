Пентагон: Украина сможет интегрировать ракеты RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

Заместитель министра обороны США Лаура Купер заявила, что Украина сможет интегрировать зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow в украинские системы советского образца. Ее слова на брифинге передает РИА Новости.

Как уточнила Купер, RIM-7 планируется интегрировать в работу зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», с которым хорошо хорошо знакомы военные Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее РИА Новости, ссылаясь на заявление Пентагона, сообщало, что в рамках нового крупнейшего пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. При этом в ведомстве не уточнили количество снарядов, а также с какой платформы их планируется запускать. В СМИ писали, что данные ракеты можно запускать и с моря, и с суши для перехвата крылатых ракет или самолетов противника.

До этого США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд.