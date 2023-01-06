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Bloomberg: новый спикер палаты представителей США может урезать бюджет Пентагона

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Yuri Gripas/Reuters

Новый спикер палаты представителей США, наиболее вероятным кандидатом на пост которого является республиканец Кевин Маккарти, может урезать бюджет Пентагона, сообщает Bloomberg.

«По словам трех человек, знакомых с ходом дискуссий, часть обсуждаемого соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Расходы на национальную оборону составили в 2022 году около 782 млрд, они выросли на 75 млрд до 857 млрд в 2023 году», — указано в сообщении.

Эту сделку обсуждает Маккарти как одну из возможностей быть избранным на пост спикера. Уже на протяжении нескольких дней проходят раунды голосований на выборах спикера — выбрать спикера не удалось вот уже двенадцать раз.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером 5 января бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса.

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