Bloomberg: новый спикер палаты представителей США может урезать бюджет Пентагона

Новый спикер палаты представителей США, наиболее вероятным кандидатом на пост которого является республиканец Кевин Маккарти, может урезать бюджет Пентагона, сообщает Bloomberg.

«По словам трех человек, знакомых с ходом дискуссий, часть обсуждаемого соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года. Расходы на национальную оборону составили в 2022 году около 782 млрд, они выросли на 75 млрд до 857 млрд в 2023 году», — указано в сообщении.

Эту сделку обсуждает Маккарти как одну из возможностей быть избранным на пост спикера. Уже на протяжении нескольких дней проходят раунды голосований на выборах спикера — выбрать спикера не удалось вот уже двенадцать раз.

Ранее конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) выдвинул вечером 5 января бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей конгресса.